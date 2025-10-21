В Жуковском идут работы по пресечению нарушений земельного законодательства

С начала 2025 года в городском округе Жуковский совершили более 1000 проверок в сфере нарушения земельного законодательства. За это время было выявлено порядка 40 нарушений, в частности самозахваты участков и их нецелевое использование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого, вынесено 26 предостережений о недопустимости нарушения законодательства и выдано 14 предписаний об устранении противозаконных действий.

В ходе проверки были выявлены нарушения в целевом использовании земельных участков и самозахвате собственности. Все материалы в отношении 201 земельного участка, находящихся на территории городского округа, направлены для пересмотра кадастровой стоимости с учетом стоимости выявленных на них незарегистрированных объектов.

По итогам работы муниципального земельного контроля в прошлом году бюджет города Жуковский дополнительно получил более 2,6 млн рублей. По итогам текущего года ожидается увеличение дополнительных поступлений в бюджет в два раза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.