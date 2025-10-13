В Жуковской библиотеке № 5 прошел поэтический вечер, посвященный Сергею Есенину

12 октября библиотека № 5 погрузилась в атмосферу Серебряного века, отмечая юбилей Сергея Есенина — поэта, чье имя стало синонимом целой эпохи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники поэтического вечера вспомнили любимые строки и обсудили искусство Серебряного века, который одни называли закатом русской культуры, а другие — новым русским Ренессансом.

Музыкальное сопровождение прозвучало в исполнении Григория Русакова и Сергея Анимицы. Их романсы на слова Иннокентия Анненского и Николая Гумилева наполнили зал есенинскими эмоциями и чувствами. Михаил Бузов прочитал «Черного человека», а Александра Смирнова — «Исповедь хулигана». Кульминацией вечера стало выступление рок-барда Сергея Шестова, представившего стихи Есенина в смелом, новаторском исполнении.

Вечер стал данью памяти великому поэту и праздником души, где каждый смог прикоснуться к духу Серебряного века.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.