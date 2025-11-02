В здании «Ленфильма» состоялась полуголая вечеринка с модным показом

В честь дня рождения Kontrkult провели рейв-вечеринку в здании «Ленфильма», где собрались любители техно-музыки, сообщает 78.ru .

Там устроили полуголые тусовки, совмещенные с модным показом. Некоторые любители техно обходятся и без верхней одежды.

На модную вечеринку пыталось попасть большое число людей, они стояли в очереди по 1,5 часа. На входе у любителей потанцевать проверяли паспорта. Часть людей не пускали из-за того, что они были в измененном состоянии, части причину отказа не объяснили.

На видео показано, что часть гостей танцует топлес.

Ранее силовики заставили отжиматься гостей ночного клуба в Москве во время рейда. Они искали запрещенные вещества.

