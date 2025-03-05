В Зарайском центральном парке состоится праздничное мероприятие в честь 8 марта

8 марта в Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится праздничное мероприятие «Время цвести», посвященное международному женскому дню. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся, собрав жителей и гостей города для празднования весны и женственности, сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе мероприятия запланированы различные активности для всех посетителей. Участников ждет тематическая фотозона, где можно будет сделать красивые снимки, лекция о выдающихся женщинах нашего города, площадка аквагрима для детей и анимационная программа для всей семьи. Также пройдет мастер-класс по росписи пряников, который позволит всем желающим проявить свои творческие способности. Завершит программу зажигательный флешмоб, который подарит отличное настроение всем присутствующим.

«Мы рады пригласить всех зарайцев и гостей города на наше мероприятие, посвященное международному женскому дню. Это прекрасная возможность отметить достижения женщин и создать атмосферу веселья и добра. Мы подготовили много интересного для всей семьи», — заявил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Кроме того, в рамках мероприятия всем представительницам прекрасного пола будут вручены цветы в поздравительной акции, а творческие коллективы и солисты Зарайска поздравят их с праздником со сцены. Для поддержания тепла в этот весенний день на чайной станции будут предложены горячие напитки и угощения.

Праздник «Время цвести» станет отличным поводом для общения, творчества и радости в кругу семьи и друзей.

Начало праздника в 15:00

Возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.