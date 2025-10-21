В Зарайске завершился прием заявок на участие в первой в истории города арт-резиденции

Министерство культуры и туризма Московской области и Московская школа современного искусства (MSCA) сообщили, что проект «Перезагрузка», который пройдет в Зарайске с 27 октября по 30 ноября, собрал более 100 заявок на участие от художников со всей России и не только, как молодых и перспективных, так и опытных авторов из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула и еще 20 городов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

География проекта вышла за пределы страны: среди претендентов, отправивших заявку, есть жители Минска, Беларусь. Возраст художников — от 16 до 72 лет.

По итогам опен-колла, завершившегося 19 октября, будут отобраны 8 резидентов. 4 местных художника и 4 художника из других городов, работающих c разными материалами, жанрами и техниками. Список участников огласят 23 октября.

«Мы с огромным интересом и энтузиазмом ожидаем начала совместной работы с участниками арт-резиденции в Зарайске. Этот город — живой носитель глубокого культурного кода, в нем переплетаются память, природная созерцательность и история. Уверены, что диалог между художниками и уникальной средой Зарайска станет источником значимых творческих открытий и новых смыслов», — сказал куратор арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин.

Участники «Перезагрузки» будут целый месяц проживать на территории Зарайска, под руководством кураторов Михаила Левина и Аксаны Прутцковой погружаться в локальный контекст города через прогулки-экспедиции, общение с местным сообществом и создавать работы, вдохновленные его богатым культурным наследием. В период арт-резиденции исторический дом поэта-революционера Григория Мачтета превратится в художественную мастерскую и площадку для проведения мастер-классов для жителей и гостей Зарайска.

«Мы хотим создать пространство встречи: тех, кто сюда приедет, и тех, кто здесь живет. Локальный контекст — это не рамка, а ключ, который открывает город и зрителя. Сегодня в России огромный запрос на узнавание себя и своего места, и именно искусство дает язык, чтобы об этом говорить, — честно, сложно, по-настоящему», — сказала куратор арт-резиденции «Перезагрузка» Аксана Прутцкова.

Итогом проекта станет масштабная выставка в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ», в которую войдут произведения участников арт-резиденции. Каждый из них выступит в роли своеобразного «голоса города», вместе они выработают собственный художественный язык Зарайска. Выставка пройдет с 29 ноября по 9 января следующего года.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.