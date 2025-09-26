В Зарайске прошел праздник пожарной безопасности для юных жителей

В сквере имени В. Н. Леонова в Зарайске состоялся праздник пожарной безопасности, который собрал местных школьников и жителей. Мероприятие было организовано с целью повышения осведомленности детей о правилах пожарной безопасности и формирования у них навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники пожарного надзора, Зарайского пожарно-спасательного гарнизона и территориального управления № 11 «Мособлпожспаса» провели информативные сессии, где рассказали о правилах безопасности и продемонстрировали свою работу. Участники могли исследовать пожарные машины и инструменты, используемые для спасения жизней. Каждый желающий также имел возможность примерить боевую одежду пожарного, включая защитный костюм, шлем и маску, что позволило детям почувствовать себя настоящими героями.

Одним из самых зрелищных моментов праздника стало поджигание противня и сбивание мишени струей воды из пожарного ствола. Опытные спасатели делились полезными советами о том, как правильно вести себя при пожаре, и рассказывали интересные истории из своего опыта. Дети активно задавали вопросы и проявляли интерес к теме безопасности.

Юные участники также принимали участие в конкурсах и викторинах на противопожарную тематику, а также в играх «Пожарные крестики-нолики» и «Пожарные шашки». Заместитель начальника ОНД и ПР по г. о. Зарайск Андрей Бокишев отметил, что цель данного праздника — защитить детей, научить их распознавать опасность и правильно реагировать на нее.

Праздник прошел в рамках программы «Месячник безопасности» и был приурочен к 35-летию со дня образования МЧС России, что добавило мероприятию особую значимость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.