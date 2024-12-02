В Воскресенске стартовала предновогодняя акция в рамках проекта «Доброе дело»

В преддверии Нового года в молодежном центре «Олимпиец» Воскресенска проходит акция «Добрый Новый год», являющаяся частью обширного гуманитарного проекта «Доброе дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми участниками стали сами волонтеры центра, передав сладкие подарки для детей из новых субъектов РФ, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Подарки, которые принесли волонтеры «Олимпийца», включают в себя разнообразные сладости: шоколадные конфеты, печенье, пряники, леденцы — все то, что способно поднять настроение и создать праздничное ощущение. Кроме сладостей, в планах центра собрать и доставить детям развивающие игрушки и книги.

Акция «Добрый Новый год» — это лишь одна из составляющих гуманитарного проекта «Доброе дело». Параллельно с этим активно ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Список необходимых вещей обширен и включает в себя зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены.

Молодежный центр «Олимпиец» призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к акции, внеся свой вклад в поддержку детей и военнослужащих. Даже небольшое пожертвование может иметь огромное значение для тех, кто нуждается в помощи и поддержке в это непростое время. Любая помощь, будь то материальная или волонтерская, приближает нас к общей цели — созданию более светлого и доброго будущего.

Каждый желающий может принести свой вклад в это благородное дело по адресу: ул. Цесиса, д. 17, с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.