В Воскресенске прошло мероприятие «Летящие крылья России»

На мероприятии присутствовали ветераны ВВС и члены их семей, ветераны боевых действий и родственники погибших в локальных войнах и в ходе специальной военной операции.

С приветственным словом к присутствующим обратился руководитель воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Устинов. Он вручил благодарственные письма ветеранам ВВС. Также собравшихся поздравил руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура. Со словами благодарности за любовь к своей профессии к сослуживцам обратились капитан ВВС, командир вертолёта Ми-8, кавалер ордена Красной Звезды, на счету которого 223 боевых вылета в Афганистане, Василий Савельев и ветеран войны в Афганистане, ветеран ВВС, подполковник запаса Юрий Гуменюк.

Все ветераны ВВС получили памятные подарки. В этот день принято вспоминать и ушедших коллег. Их память почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.