В Воскресенске прошла акция по посадке леса

26 октября в Воскресенском участковом лесничестве на площади 1 гектар высадили 2,5 тыс. саженцев хвойных деревьев. Более 100 эковолонтеров из Москвы и Подмосковья под руководством сотрудников лесничества высадили молодые сосны в открытый грунт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы поддержали экологическую инициативу по посадке деревьев в Воскресенском лесничестве. Выбранный участок ранее пострадал от короеда. Благодаря совместной работе организаторов, партнеров и волонтеров лес здесь будет восстановлен. Отрадно, что все больше людей осознают необходимость бережного отношения к природе и лично участвуют в подобных акциях», — рассказала начальник сектора экологии управления развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Оксана Шкуренкова.

Одним из участников акции стал художник, скульптор и архитектор Василий Клюкин, чьи работы выставлялись в Русском музее, на Венецианской биеннале и других всемирно известных площадках. Одна из его инсталляций «3.14» из серии Crypto стала новым центром притяжения в экспозиции фиджитал-пространства Futurione.

«Вместе со всеми участниками акции мы не просто посадили тысячи саженцев, а создали волшебный лес манифестаций. Здесь будет расти Счастье, Любовь, Мир, Семейное благополучие, Вера, Духовность. Мы дали много имен этим деревьям, из которых вырастет мощный лес. Все наши мечты, намерения и пожелания вырастут и сбудутся. Такие акции заряжают огромной энергией и делают каждого участника причастным к сохранению природы и Мира», — рассказал Василий Клюкин.

Экологическая акция организована АНО «Зеленое Единство» при поддержке администрации городского округа Воскресенск и ГАУ МО «Мособллес». Партнером мероприятия выступило фиджитал-пространство Futurione на ВДНХ. Мероприятие стало седьмым по посадке леса, организованным АНО «Зеленое Единство». Всего в рамках социального проекта высажено более 30 тысяч деревьев в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.