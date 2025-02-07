В Воскресенске прошел чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников

Во Дворце культуры «Химик» прошел пятый тур чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников. Двенадцать команд учащихся и команда сопровождающих соревновались между собой в умении находить правильный ответ за одну минуту, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Этот тур был примечателен тем, что за одним из столов играл (и попал в призеры) один человек, а также тем, что победитель опередил второе место на 8 баллов, что для дистанции в 24 вопроса — огромный разрыв.

Итоги V тура:

1-е место — «Топинамбур» из МОУ «Лицей № 23» — 18 баллов;

2-е место — «Алюминиевые огурцы» из воскресной школы города Белоозерский — 10 баллов;

3-е место разделили «La’Cringe» в лице Георгия Соколова из МОУ «Гимназия № 1» и белоозерская «Old school» из МОУ «Лицей № 23» — 9 баллов.

VI финальный тур чемпионата пройдет уже 27 февраля.

Активисты и сторонники «Единой России» стали соорганизаторами этого мероприятия в рамках партийных проектов «Выбирай своё» и «Мир возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.