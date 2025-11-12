В Воскресенске продолжаются работы по строительству новой котельной

В микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск продолжается строительство новой котельной. Здесь уже завершили работы по подключению электроэнергии, газа и воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ проинспектировал заместитель главы округа Александр Бутор в сопровождении депутатов, членов общественной палаты и местных жителей.

«Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Основное оборудование уже доставлено на объект и монтируется. Подрядная организация завершила работы по подключению электроэнергии, газа и воды», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Строительство осуществляется в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО». Это позволит обеспечить жителей Лопатинского стабильным отоплением и повысит надежность коммунальной инфраструктуры всего округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.