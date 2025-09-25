В Воскресенске продолжают оказывать поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО

В центре поддержки участников СВО и их семей была отправлена новая партия гуманитарной помощи. В посылку вошли теплые вещи, запасы продуктов длительного хранения, консервированные изделия, армейские сухпайки, предметы личной гигиены, медицинские препараты, химические средства для розжига и поддержания огня, а также маскировочные сети, сделанные собственными руками учеников школ и неравнодушных жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С одним из наших военнослужащих-земляков, прибывшим в Воскресенск в кратковременный отпуск обсудили текущие события на фронте и необходимость предоставления поддержки нашим героям. Мы постоянно остаемся на связи с семьями военнослужащих и готовы поддержать каждого защитника Родины в любую минуту», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Каждый житель округа может внести свой вклад и поддержать наших бойцов. Информацию о том, какая помощь необходима и куда ее доставить, можно найти на официальном сайте администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.