В Воскресенске и Пушкине инвалидам по зрению рассказали о предстоящих выборах

8 и 9 августа в Воскресенске и Пушкине состоялись встречи со слабовидящими и тотально слепыми, на которых инвалидам по зрению рассказали о предстоящих муниципальных выборах, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома .

Участники мероприятия узнали о работе избиркомов в период выборов. Кроме того, им рассказали о том, каким способом можно голосовать и как взаимодействовать с социальными работниками. Избиратели получили ответы на все интересующие их вопросы.

На встрече присутствовали члены местной организации Всероссийского общества слепых (ВОС), сотрудники Мособлизбиркома, председатели ТИК, работники соцзащиты. Благодаря мероприятию организаторы выборов получили обратную связь от избирателей с особенными потребностями.

Член правления Московской областной организации Всероссийского общества слепых Наталья Медведева отметила, что во время выборов крайне важно предоставить гражданам, включая слабовидящих, возможность проголосовать в удобном формате. Они могут сделать это как на избирательном участке, так и на дому или дистанционно.

Медведева добавила, что для эффективных результатов избиркомам необходимо вести прямой диалог с общественными организациями инвалидов, примером которого и стали проведенные просветительские встречи.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья. Также в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.