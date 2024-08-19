В Волоколамском округе устранили 150 дефектов на детских площадках с начала года

Детские игровые площадки — это места, где дети проводят большую часть свободного времени, особенно в сезон летних каникул. Поэтому безопасность на таких комплексах должна быть на первом месте. Так, в этом году в Волоколамском округе зафиксирован 161 дефект оборудования, 90% из которых уже устранены. Оставшиеся 10% в настоящее время оцеплены для обеспечения безопасности и до конца лета будут ликвидированы. Задержка связана с производством работ по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Для выявления дефектов на игровых площадках регулярно проводятся инспекцией специалистов министерства по содержанию территорий и государственному надзору Московской области, которые вносят обнаруженные нарушения в мобильное приложение СКПДИ.

Периодичность осмотра составляет раз в месяц.

В первую очередь инспекторы выявляют травмоопасные дефекты, которые могут угрожать здоровью ребенка. К ним относятся повреждения ударопоглощающего резинового покрытия, сломанные ступени, выступающие элементы, открытые металлические конструкции и незащищенные узловые соединения. Затем обращают внимание на дефекты, связанные с состоянием территории — наличие мусора и вандальных надписей.

Стоит отметить, что заявки на устранение поврежденных элементов поступают в муниципальный филиал центра управления регионом. Специалисты определяют, кто отвечает за устранение конкретных дефектов и устанавливают сроки выполнения работ.

Исправленные недостатки фиксируются на фотографиях и отправляются в систему для согласования с инспектором министерства. Если дефект устранен некачественно, задание возвращается на доработку. Сроки выполнения работ зависят от характера дефекта.

Сообщить о дефектах можно также, обратившись в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.