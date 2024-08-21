В Волоколамском округе проведут капремонт корпуса № 6 Доброго дома «Одинцовский»

сегодня в 13:08

Один из корпусов Доброго дома «Одинцовский» в Волоколамском округе планируют капитально отремонтировать в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту корпуса № 6 ГБСУ СО МО Добрый дом «Одинцовский» в Волоколамском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства корпуса № 6 ГБСУ СО МО «Добрый дом «Одинцовский» по адресу: Московская область, Волоколамский округ, д. Середниково».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать двухэтажное здание площадью 616,6 кв. метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.