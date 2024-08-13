В Волоколамске прошел второй этап XVII Конференции партии «Единая Россия»

В работе второго этапа XVII Конференции партии «Единая Россия» в Волоколамске приняли участие депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Наталья Козлова, депутаты фракции, члены местного политического совета совместно с кандидатами и делегатами, в составе сорока пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Основным вопросом повестки Конференции стало обсуждение и принятие предвыборной программы избирательного объединения местного отделения «Единой России» на выборах депутатов совета депутатов Волоколамского городского округа.

Открывая Конференцию, Наталья Козлова отметила, что в программе партии изложена стратегия развития ключевых сфер жизни, среди которых образование, здравоохранение, благоустройство округа, социальная поддержка граждан, жилищно-коммунальное хозяйство.

«Особое внимание в программном документе уделено помощи семьям участников специальной военной операции, людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам. Нам предстоит ответственная задача — достойно представить нашу партию на выборах и убедительно донести наши предложения до жителей Волоколамского городского округа. Уверена, что сообща мы справимся с этой задачей и обеспечим уверенную победу „Единой России“, — сказала Наталья Козлова.

В свою очередь, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова подчеркнула, что «Единая Россия» продолжает собирать новые предложения в народную программу партии.

«В рамках этой работы проводятся встречи с избирателями, на которых обсуждаются актуальные проблемы, волнующие жителей округа. Наиболее значимые наказы будут включены в народную программу. В случае победы на выборах, депутатам от „Единой России“ предстоит следить за ее поэтапным выполнением», — подчеркнула Татьяна Сердюкова.

По итогам Конференции делегаты единогласно проголосовали за принятие предвыборной программы и ее последующее опубликование в установленном законом порядке.

Напоминаем, муниципальные выборы в совет депутатов пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители города смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.