В Верховной Раде Украины хотят облегчить выезд за границу молодежи до 25 лет

Верховная Рада Украины рассматривает идею о том, чтобы разрешить украинцам до 25 лет свободнее передвигаться, в том числе за пределами страны. Однако детали идеи пока не раскрывают, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на министра образования Оксена Лисового.

«Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде, о том, чтобы дать возможность детям в призывной возраст свободнее передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и тому подобное», — сказал Лисовой.

Министр образования подчеркнул, что в настоящее время нельзя утверждать о том, что Верховная Рада уже приняла какое-либо решение. Данная мысль пока рассматривается на уровне идеи, эксперты оценивают ее и ищут решения.

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение дать полиции право на отлов и отправку на фронт ограниченно годных для службы людей.