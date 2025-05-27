В Великобритании десятки человек покалечились в погоне за сыром с крутого холма

Традиционный забег Cooper’s Hill Cheese Rolling («Сырная гонка») состоялся в английском графстве Глостершир. Десятки человек в несколько подходов скатились с крутого холма в погоне за сырной головкой и покалечились. Видео с опасных соревнований опубликовал Mash .

На опубликованных кадрах видно, как организаторы соревнований бросили вниз с холма сырную головку, за которой тут же побежали десятки человек. Некоторые участники крутили сальто, приземлялись на спину, но все равно продолжали участвовать. Многие из конкурсантов спускались с холма в костюмах супергероев и сказочных персонажей.

В мужском забеге победил 30-летний Том Копке из Мюнхена. Во время спуска с холма он травмировал спину и на некоторое время терял сознание.

«Я просто выложился на все сто, а потом очнулся уже внизу — это было невероятно!» — цитирует победителя «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

В женском забеге победила 20-летняя девушка Ава из Лондона. Она ставила перед собой цель привлечь внимание к благотворительной организации Refugee Community Kitchen, а сам сыр она не любит.

Предварительно установлено, что травмировались несколько человек. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. Любители экстремального спорта проводят соревнования неофициально с 2010 года. Тогда сырную гонку запретили из-за травмоопасности.