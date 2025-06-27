В V сезоне участники проекта «ТопБЛОГ» могут поучаствовать в треке «Медиакампус»

АНО «Россия — страна возможностей» с 2020 года реализует Всероссийский проект «ТопБЛОГ», направленный на поиск талантливых и перспективных авторов контента, деятельность которых нацелена на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, равенства возможностей, реализацию потенциала каждого человека через создание современного и вовлекающего контента, синхронизированного с актуальной повесткой страны. За четыре сезона интерес к проекту проявили более 220 тыс. человек из 89 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятом сезоне проекта участники продолжат свой путь профессионального совершенствования, погружаясь в уникальные образовательные и конкурсные форматы.

Эксперты проекта поделятся ключевыми знаниями и рекомендациями, необходимыми для развития в динамичном мире медиаиндустрии. Все участники смогут абсолютно бесплатно получить доступ к обучению, практическим занятиям и менторской поддержке.

Кроме того, у каждого будет возможность реализовать свои амбициозные профессиональные мечты благодаря участию в проекте. В пятом сезоне проекта особое внимание будет уделено индивидуальности и профессиональным целям каждого автора контента: участников проекта ждет уникальная возможность принять участие в образовательном треке «Медиакампус».

Эксперты проекта поделятся ключевыми знаниями и рекомендациями, необходимыми для развития в динамичной медиаиндустрии. Все участники смогут абсолютно бесплатно получить доступ к обучению, практическим занятиям и менторской поддержке. Кроме того, у каждого будет возможность реализовать свои амбициозные профессиональные мечты благодаря участию в проекте.

В этом сезоне особое внимание уделено индивидуальности и профессиональным целям каждого автора контента. Участников проекта ждут уникальные возможности — образовательный трек «Медиакампус» и трек «Министерство контента».

«Медиакампус» — образовательный трек, созданный для получения ключевых знаний во всех направлениях блогосферы и совершенствования уже имеющихся навыков. Его главная цель — повысить технический и смысловой уровень создаваемого контента, а также обратить внимание участников на важные аспекты, которые ранее могли оставаться незамеченными. Партнером трека выступает президентская академия.