В Успенском храме Одинцовского округа прошла рождественская программа для детей

Воспитанники воскресной школы приняли участие в интерактивной программе, где посетили избушку Бабы Яги, выполняли задания Кощея Бессмертного, побывали в замке Снежной королевы и встретились с Мышильдой из «Щелкунчика». Дети помогли Олафу и Свену, увидели Снегурочку и вытащили из проруби волчий хвост. Также участники показали умение носить воду с помощью коромысла.

Празднование Рождества Христова прошло 11 января и в Архиерейском подворье Гребневского храма города Одинцово. Директор воскресной школы священник Вячеслав Мухин обратился к собравшимся с приветственным словом. Преподаватели и дети подготовили рождественское представление, читали стихи и исполняли колядки.

В завершение мероприятий всем участникам вручили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.