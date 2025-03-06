В усадьбе Михайловское ускорили мобильный интернет

Туристы и местные жители, приезжающие посмотреть на памятник архитектуры — подмосковную усадьбу Михайловское, теперь будут с большим комфортом пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях. Там был ускорен мобильный интернет до 70 Мбит/с, сообщает пресс-служба МегаФона.

С начала года посетители использовали в Михайловском почти 16 тб мобильного трафика, что сравнимо со скачиванием примерно 1 тыс. фильмов в качестве 4K или прослушиванием музыки в формате MP3 на протяжении 4,5 тыс. часов. Усадьба популярнане только среди местных жителей — в первые месяцы 2025 года по ее территории чаще остальных прогуливались туристы из Орловской и Челябинской областей, а также из Чувашии.

Для того, чтобы все посетители могли пользоваться быстрым мобильным интернетом на обширной и лесистой территории усадьбы, инженеры МегаФона внедрили в новое телеком-оборудование низкочастотные диапазоны.

«Михайловское занимает особое место среди бывших подмосковных усадеб благодаря своей архитектуре и большому парку. Мы внедрили современные технологии, которые позволяют посетителям насладиться долгими прогулками по хвойным тропам и не думать о том, что у них могут быть сложности со связью. В прошлом году мы также цифровизировали 3 усадьбы — Шахматово, Боблово и Тараканово, входящие в подмосковный музей-заповедник Д. Менделеева и А. Блока», — рассказал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Усадьба Михайловское расположена в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа — это памятник архитектуры XVIII века, она окружена живописным парком, ставшим образцом эпохи садово-паркового классицизма. В 2023 году здесь были проведены реставрационные работы.