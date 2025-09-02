В УФСИН прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Игоря Стрелкова

сегодня в 12:12

В УФСИН опровергли сообщения об ухудшении состояния здоровья Стрелкова

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Кировской области прокомментировали сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в колонии.

Ранее SHOT сообщал, что Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает назначенный судом срок. Экс-министр пытается держаться, но его состояние с каждым днем ухудшается.

«Информация об ухудшении состояния здоровья осужденного Игоря Гиркина не соответствует действительности», заявили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В конце января прошлого года Стрелкова приговорили к 4 годам лишения свободны по статье 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Вину он не признал.