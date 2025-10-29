В Твери наборы для новорожденных дополнят крестильными принадлежностями

сегодня в 22:40

Тверская область добавит крестильные наборы в подарки для новорожденных

В Тверской области с января 2026 года изменят состав подарочных наборов для новорожденных — в них добавят крестильные принадлежности для мальчиков и девочек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Решение было принято 28 октября на заседании бюджетной комиссии правительства региона, где обсуждались меры поддержки семей при рождении детей.

Как отметили в областном правительстве, состав набора постоянно совершенствуется с учетом мнения родителей. Программа вручения подарочных комплектов действует в регионе с 2019 года.

Стандартный набор включает 74 предмета, необходимых для ухода за ребенком: одежду, пеленки и средства гигиены.