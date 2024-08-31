Диверсия на российский газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» осуществлена при сотрудничества властей Соединенных Штатов, Германии, Польши и Украины, сообщает РИА Новости .

«Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации „Северного потока“ не может произойти без вмешательства могущественных государств», — пишет турецкая газета Aydınlık.

В статье отметили, что Вашингтон изначально был против строительства российских экспортных газопроводов в Европу и навязывал свой собственный дорогой сланцевый газ.

Из материала следует, что в результате диверсии западные страны замерзли в период зимних холодов и были вынуждены закупать российский газ у третьих стран по очень высоким ценам.

Подрывы «Северных потоков» произошла 26 сентября 2022 года около острова Борнхольм в Балтийском море. Расследование проводили силовики из разных стран. По версии американского журналиста Сеймура Херша, «водолазы США заложили бомбу под газопроводы», а в действие устройство привели «специалисты из Норвегии».