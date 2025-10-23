В Турции обнаружили уникальные погребальные сооружения возрастом около 2600 лет

В Центральной Анатолии, в древнем городе Керкенес, археологи обнаружили уникальные погребальные сооружения, возраст которых оценивается примерно в 2600 лет, сообщает «Царьград» .

По информации Panet Today, эти находки имеют сходство с курганами степных народов Евразии — скифов и прототюрков.

Наиболее значимым является круглое сооружение из камня, достигающее 60 метров в диаметре, аналогичное памятникам Центральной Азии. Это может указывать на то, что прототюркские группы присутствовали в Анатолии уже в VI веке до нашей эры, что отодвигает общепринятую дату их появления на две тысячи лет назад.

Данное открытие было совершено турецкими исследователями под руководством профессора Шевкета Денмеза. В случае подтверждения данной гипотезы это может кардинально изменить существующие представления о времени появления тюркской культуры в регионе.

