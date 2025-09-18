В центре трудоустройства молодежи Серпухова обсудили летнюю занятость подростков

Лето традиционно считается временем отдыха, однако для многих молодых жителей Серпухова оно стало возможностью получить первый опыт работы. В 2025 году на летний период было трудоустроено 487 подростков, которые работали на около 40 объектах в Серпухове, а также в соседних городах Протвино и Пущино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для обсуждения итогов и планов дальнейшей работы за круглым столом собрались представители комитета по образованию, управления молодежной политики, физической культуры и спорта, учреждений культуры, Дворца молодежи «Дружба», Серпуховского благочиния и работодатели.

Финансирование заработной платы юных работников осуществлялось из средств местного бюджета и поддерживалось дополнительно ресурсами центра занятости. При этом подростки платили подоходный налог, что свидетельствует о полном соблюдении трудового законодательства.

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, который организует подобные проекты с 1997 года, не только предлагает работу в трудовых бригадах, но и организует лагерь труда и отдыха. В этом году к числу работодателей присоединился театр «Зазеркалье», где подростки участвовали в шитье костюмов и изготовлении реквизита.

«Здорово, что в свободное от учебы время ребята могут работать. Это отличная возможность заработать свои первые деньги. Каждый год к нам присоединяются новые организации, готовые принять подростков. Согласно трудовому законодательству, ребенок с согласия родителей может подрабатывать с 14 лет», — подчеркнула директор центра Надежда Еремина.

Таким образом, летняя занятость подростков в Серпухове остается важным способом получения практических навыков, формирования ответственности и социального опыта у молодежи, а также поддержки семей за счет дополнительного дохода.

