В центре спецподготовки «Витязь» Балашихи пройдет день открытых дверей

День открытых дверей в центре специальной подготовки «Витязь» пройдет 16 и 23 августа в 10:00 по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, 2. Инструкторы центра расскажут о процессе подготовки бойцов, действиях в критических ситуациях и ответят на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Он стал пилотным проектом, объединившим все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.

Сегодня пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и могут начать путь к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В центре предусмотрены все условия для оперативного оформления документов: прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Регистрация на День открытых дверей доступна по ссылке.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47 и +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram) или по номерам +7 905 775-40-30, +7 905 775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.

