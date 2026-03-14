В центре Москвы могли включить мобильный интернет

сегодня в 08:26

В центре столицы в субботу утром появился мобильный интернет, сообщает корреспондент РИАМО.

В районе проспекта Мира грузится мессенджер Telegram и сайты не из «белого списка».

Ранее в Москве начались блокировки Сети. Зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрей Свинцов заявил, что перебои с мобильной связью и интернетом в мегаполисе продлятся 5–10 дней.

Также 13 марта в Москве заработали «белые списки».



