В центре Москвы могли включить мобильный интернет
В центре столицы в субботу утром появился мобильный интернет, сообщает корреспондент РИАМО.
В районе проспекта Мира грузится мессенджер Telegram и сайты не из «белого списка».
Ранее в Москве начались блокировки Сети. Зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрей Свинцов заявил, что перебои с мобильной связью и интернетом в мегаполисе продлятся 5–10 дней.
Также 13 марта в Москве заработали «белые списки».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.