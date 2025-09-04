В Центральном парке Лобни прошел праздник дорожной грамотности

сегодня в 14:35

Сегодня Центральный парк городского округа Лобня на один день превратился в настоящую «страну дорожной грамотности» для юных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с первым замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Кучеровым и начальником отдела Госавтоинспекции ОМВД России по округу Лобня Виталием Яценко глава муниципалитета Анна Кротова отправила ребят в увлекательное и важное путешествие по правилам дорожного движения.

На площадке автогородка дети смогли на практике закрепить знания ПДД, примерив на себя роли водителей, пассажиров и пешеходов. Дети усвоили главное: чтобы предотвратить аварию, правила необходимо соблюдать всем без исключения.

Также в рамках мероприятия Алексей Кучеров, Анна Кротова и Виталий Яценко наградили участников Всероссийского марафона юных инспекторов движения «Стихи Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.