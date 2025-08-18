сегодня в 13:27

В трех округах Подмосковья задержали нарушителей правил обращения с отходами

В ходе совместных мероприятий с участием инспекторов эконадзора Минэкологии Московской области и сотрудников полиции пресечена незаконная деятельность по обращению со строительными отходами и грунтами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальные точки приема строительного мусора были обнаружены в Богородском округе, вблизи СНТ «Росинка» и около деревни Колтово округа Кашира. Сотрудники МУ МВД округов задержали два самосвала.

Вблизи деревни Чепелево округа Чехов инспекторы эконадзора совместно с полицейскими ОМВД России «Чеховский» остановили незаконный сброс строительных отходов, здесь также задержан самосвал. По каждому факту составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, в течение минувшей недели средствами фотофиксации было установлено 4 попытки нелегальной перевозки строительного мусора, сумма административных штрафов составила 109 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.