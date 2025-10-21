В трех округах Подмосковья задержали нарушителей правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний за незаконную транспортировку и попытки сброса отходов в Ленинском и Раменском округах, а также в Чехове. Факты нарушений установлены сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Двое водителей решили сбросить на грунт мусор в деревне Кулаково Раменского округа и в селе Булатниково Ленинского округа, причем в последнем случае нарушитель вознамерился произвести сброс в водоохранной зоне Спасского пруда. Нелегальную транспортировку строительных отходов удалось пресечь в Раменском, вблизи СНТ «Металлург», а также в Чехове», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам рассмотрения протоколов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Совместные мероприятия по пресечению нелегальных перевозок и сброса мусора продолжаются.

Ранее сообщалось, что инспекторы эконадзора совместно с полицейскими предотвратили попытки сброса строительных отходов, а также слива из ассенизаторской машины в Коломне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.