В торговых центрах расширили проект умного видеонаблюдения

МТС оборудовала системами видеонаблюдения три торгово-развлекательных центра в Москве: «Город на Рязанке», «Облака» и «Косино Парк», передает пресс-служба компании.

В этих ТРЦ, находящихся под управлением компании «САМПА», применили комплексное решение видеонаблюдения с помощью ip-камер с поворотным механизмом и углом обзора до 360° и облачного ПО с возможностью удаленного подключения. Системы защищены от DDoS и кибератак и других вторжений.

Установка систем в столичных ТРЦ стала вторым этапом крупнейшего совместного проекта, стартовавшего летом. Тогда такие системы были установлены в ТЦ сразу в пяти городах — Санкт-Петербурге, Череповце, Уфе, Красноярске и Мытищах. Общая площадь объектов, обеспеченных современной системой видеонаблюдения, увеличилась до 620 тыс. кв. м.

«Комплексные решения умного видеонаблюдения, сочетающие в себе качественное изображение, широкий функционал и аналитику, становятся все более востребованы в бизнесе. В МТС спрос на системы видеонаблюдения за последний год вырос более чем в полтора раза. Наши заказчики заинтересованы в повышении уровня безопасности, автоматическом отслеживании инцидентов, аналитике данных», — сказала коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Наталья Тимощук.

«Помимо повышения уровня безопасности системы видеонаблюдения помогают нам формировать оптимальные предложения для посетителей», — добавил генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.