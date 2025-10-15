В тюменском магазине заметили соленые огурцы с тестом на беременность

На прилавке магазина «Монетка» в Тюмени заметил необычный набор из огурцов и теста на беременность, сообщает Ura.ru .

На необычном наборе есть надпись:"Удостоверьтесь, не беременна ли она?

«Странная коллаборация из маринованных огурчиков от „Дяди Вани“ и тестов на беременность», — рассказал автор видео, размещенного в местном Telegram-канале.

При этом представители компании «Дядя Ваня» заявили, что ничего не слышали об этой акции, и что она была с ними не согласована.

