сегодня в 17:13

В ТиНАО открылись новые школа, детский сад и здание суда

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового учебного корпуса школы № 1788, рассчитанного на 1 тыс. школьников, а также детского сада на 185 мест и здания суда с 20 залами заседаний в ТиНАО, сообщает газета «Известия» .

Градоначальник подчеркнул, что в связи с ростом числа жителей в Новой Москве столичные власти уделяют особое внимание развитию транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры в этой части города.

В новом корпусе школы № 1788, который открыл свои двери во Внукове, созданы современные образовательные пространства: ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерская и спортивные залы.

В детском саду в Коммунарке, ставшем частью школы № 2070, предусмотрено многофункциональное пространство, включающее амфитеатр, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Кроме того, в Троицке появилось новое здание районного суда, спроектированное с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Оно оборудовано и оснащено современными системами безопасности.