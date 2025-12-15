В техникуме Чехова прошло мероприятие «Это все мое родное!»

12 декабря студенты структурного подразделения № 1 Чеховского техникума провели мероприятие «Это все мое родное!», посвященное 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, в Нерастанновской школе муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программе мероприятия были представлены как ранние, так и зрелые произведения Есенина. Студенты исполнили ряд стихотворений и романсов. Учащиеся смогли увидеть различные грани творчества поэта: от его первых влюбленных строк до более зрелых размышлений о жизни.

«Зрители полностью погрузились в мир творчества одного из самых народных и любимых поэтов России. Проникновенную поэзию дополняли прекрасные вокальные композиции в исполнении обучающихся. Вечер стал платформой для обмена культурным опытом и продемонстрировал талант студентов, а также их стремление сохранить и популяризировать русскую литературу», — отметили в администрации учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.