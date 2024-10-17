В Талдоме прошло патрулирование для борьбы с незаконной добычей ископаемых

С 30 сентября по 22 октября в лесах Подмосковья проводится патрулирование лесов в рамках мероприятия «Карьер». Лесничие Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели плановое патрулирование лесных участков с целью усиления мер по выявлению и пресечению незаконной добычи ископаемых, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

В ходе патрулирования специалисты проверили участок близ деревни Сотское, где расположен карьер. Нарушений специалистами лесной охраны не выявлено.

Цель мероприятия «Карьер», которое проходит во всех лесничествах Подмосковья — защитить природные ресурсы и сохранить экологическое равновесие в регионе. Лесничие будут продолжать такие мероприятия и привлекать к ответственности всех нарушителей.

Во всех подмосковных лесничествах организованы мобильные группы. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами ГКУ МО «Мособллес» привлечены сотрудники территориальных органов МВД России, представители органов местного самоуправления, общественные лесные инспектора Московской области.

При выявлении фактов незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда Московской области, а также нарушений соблюдения требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для выполнения работ по разработке месторождений ископаемых, будут приняты меры по пресечению, установлению и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.