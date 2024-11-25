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В Талдоме прошла тренировка по отработке действий при возникновении ЧС

В ОМВД России по Талдомскому городскому округу проведена плановая антитеррористическая командно-штабная тренировка личного состава по организации и проведению первоочередных мер по пресечению возникновения чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении или действий, создающих угрозу ее совершения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках тренировки отрабатывались вопросы слаженности действий личного состава ОМВД в вопросах организации обеспечения безопасности населения, взаимодействия и непрерывной связи между различными функциональными группами, ликвидации угроз и последствий противоправных действий преступников.

Для работы оперативного штаба привлекались силы и средства полиции, УФСБ России по г. Москва и Московской области, МЧС России по Московской области, администрации Талдомского городского округа.

В завершении руководителем практической тренировки и представителями УФСБ России по г. Москве и Московской области проанализированы действия личного состава и обозначен круг вопрос по устранению выявленных недостатков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.