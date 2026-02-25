В Таиланде монаха заподозрили в связях с четырьмя женщинами

Монах из Таиланда попался на отношениях сразу с несколькими женщинами

Настоятеля буддийского храма в провинции Нонтхабури в Таиланде заподозрили в отношениях сразу с четырьмя женщинами. После огласки он покинул храм, сообщает «Царьград» .

Скандал начался после публикации в соцсетях видео ссоры двух женщин. Одна из них назвалась «женой» настоятеля, известного как Аджарн А., и обвинила соперницу в связи с монахом. Позднее стало известно, что у священнослужителя могли быть отношения с четырьмя женщинами, которым он, по данным источников, оплачивал пластические операции.

«Я нашла в его телефоне откровенные фото и переписки с любовницами. Он давал им деньги и встречался вне храма», — заявила предполагаемая супруга.

Когда журналисты прибыли в храм, выяснилось, что настоятель уехал «в паломничество». Монахи и местные жители отказались верить обвинениям и назвали аббата строгим блюстителем религии. В соцсетях пользователи потребовали от Национального управления по делам буддизма провести проверку.

Ранее в Таиланде уже происходил громкий религиозный скандал: настоятеля храма Ват Пхра Дхаммакая обвинили в отмывании 33 млн долларов пожертвований, после чего он скрылся от полиции.

