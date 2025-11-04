В Свердловской области волонтеры спасли молодого лебедя, отбившегося от стаи

В селе Байны Свердловской области успешно завершилась спасательная акция, направленная на помощь молодому лебедю. Местные жители беспокоились о его выживании с приходом холодов на замерзшем озере, после того, как птица отбилась от своей стаи, сообщает Telegram-канал «112» .

Летом пара птиц, занесенных в Красную книгу, облюбовала пруд в центре села. У них появилось потомство, и их семья быстро завоевала любовь местных жителей. К сожалению, отец семейства погиб от рук браконьера, а один из птенцов пострадал от жестокости местных подростков.

Мать-лебедь в одиночку вырастила троих оставшихся птенцов и подготовила их к миграции на юг. Однако один из молодых лебедей отбился от стаи, столкнувшись с машиной, повредил крыло и вернулся в привычный пруд.

Местные жители не могли остаться равнодушными к судьбе лебедя, оставшегося в селе, опасаясь, что он не сможет пережить зиму. Они нашли специализированный приют, где птице могли бы оказать необходимую помощь. Однако приют находился в 150 км от села, и его сотрудники согласились принять лебедя только при условии самостоятельной доставки птицы.

Ситуация осложнялась тем, что областные природоохранные органы запрещали местным жителям самостоятельно ловить птицу, предоставив лебедю две недели на самостоятельный отлет. Тем временем лед на пруду становился все толще.

В конечном итоге сельским волонтерам разрешили отловить лебедя и доставить его в питомник, когда пруд полностью покрылся льдом. Жители села Байны сообщили об успешном завершении операции по спасению, и здоровье животного находится вне опасности.

Стоит отметить, что преступнику, убившему отца спасенного лебедя, предстоит предстать перед судом за незаконную охоту и хранение оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.