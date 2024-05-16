В суде утвердили административное наказание Илье Варламову*
Суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание журналисту Илье Варламову*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Без изменения осталось постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении журналисту административного наказания в виде штрафа 30 тыс. рублей.
Варламова* обвиняли в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
В феврале сообщали, что приставы начали поиск Ильи Варламова* из-за его миллионного долга. Долг накопился после закрытия его ресторана «Варламов есть».
*признан иноагентом в России