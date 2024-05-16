В суде утвердили административное наказание Илье Варламову*

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Без изменения осталось постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении журналисту административного наказания в виде штрафа 30 тыс. рублей.

Варламова* обвиняли в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

В феврале сообщали, что приставы начали поиск Ильи Варламова* из-за его миллионного долга. Долг накопился после закрытия его ресторана «Варламов есть».

*признан иноагентом в России