В суд Подмосковья направили дело о мошенничестве на сумму более 134 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый с целью личного обогащения организовал преступную группу по хищению имущества юридических лиц, где в качестве пособника выступил его знакомый.

Так, в период с августа по октябрь 2021 года участники преступной группы подыскали номинального руководителя, на которого зарегистрировали два акционерных общества АО «Агрокомплекс Новомосковский» и АО «Русавтодор», схожих по названию с реальными крупными холдингами.

После этого злоумышленники, действуя от имени зарегистрированных акционерных обществ, заключали фиктивные договоры поставки продукции для нужд АО «Агрокомплекс Новомосковский» и АО «Русавтодор» не менее чем с 13 предприятиями из Московского региона, Татарстана, Башкирии и других субъектов Российской Федерации, при этом не выполняли обязательства по их оплате.

Полученные по договорам материальные ценности поступали на специально арендованный склад, расположенный в Сергиево-Посадском городском округе, а затем перемещались в другие регионы России для дальнейшей реализации похищенного членами организованной группы и их пособниками.

В результате противоправных действий обвиняемых юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 134 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

В ходе расследования принятыми мерами установлено место нахождения большей части похищенного имущества, и оно возвращено владельцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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