В Ступине прошел традиционный гастрономический фестиваль

На главной сцене парка в творческой программе «Гостей встречаем, на Разгуляй приглашаем!» создавали праздничное настроение ансамбль песни и танца «Русский стиль», вокальный ансамбль «Сарафан» и оркестр народных инструментов «Мелодии России».

Выступление артистов погрузило гостей фестиваля в атмосферу народных гуляний былых лет, подкрепив исторический антураж праздника.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для всех возрастов.

«Мы стремились создать атмосферу, полную радости и вдохновения, где каждый может найти что-то по душе — от вкусных блюд до творческих конкурсов. Фестиваль — это не только демонстрация наших продуктов и традиций, но возможность для общения и взаимодействия. Мы гордимся тем, что смогли объединить множество талантливых людей и создать это уникальное событие», — поделилась главный инспектор отдела культуры и молодежной политики Ольга Кочергина.

На арт-площадке «Капустная мозаика» посетители могли попробовать блюда из капусты и принять участие в мастер-классах. Также проходила выставка-конкурс овощных композиций «Огородная рапсодия», где участники представили творческие работы, выполненные из овощей и природных материалов.

«В этом году мы хотели удивить гостей, поэтому сделали героем праздника капусту. Капуста полезна и из нее можно сделать множество блюд. Мы показали, что можно приготовить из 9 видов этого овоща. Надеемся, все гости фестиваля будут сыты и счастливы», — поделилась директор Культурно-творческого центра округа Ирина Ухабова.

Арт-площадку посетил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев. Депутат отметил уникальность, красочность и массовость фестиваля.

Одним из ключевых событий праздника стало дефиле на самый оригинальный зонтик «Под куполом овощного настроения». Зрители активно участвовали в голосовании за наиболее интересные работы.

«Представляю наш общий с мастерицей из Жилевского дома культуры зонтик. Участвую в таких дефиле не первый год. Это хороший шанс проявить свою фантазию», — поделилась Анастасия Странова, работник Ситне-Щелкановского дома культуры.

Перед обновленной танцверандой и на спортивных площадках, гости праздника могли принять участие в различных мастер-классах и соревнованиях, а также сфотографироваться в фотозонах.

На детской площадке вместе с игровыми зонами разместился «базар» ступинских мастеров, где гости могли приобрести вещи ручной работы.

«Это замечательный семейный праздник, который оставил у нас только положительные впечатления. Спасибо организаторам за великолепную атмосферу,» — отметила Алиса Симонова, гостья мероприятия.

На главной аллее фестиваля работали «Урожайные ряды», где посетители могли приобрести продукцию местных производителей. Также в парке была организована праздничная торговля и фудкорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.