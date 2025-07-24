В Ступине продолжается реконструкция пешеходной зоны на проспекте Победы

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями и представителями управляющих компаний провел объезд территории города Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили ход работ по благоустройству и модернизации систем теплоснабжения, окосу травы и кустарников, а также развитие дорожной и жилищной инфраструктуры.

«Сегодня мы провели объезд по городу. В летний период у нас проходят работы по благоустройству и окос территорий. Профильные организации получили рекомендации по устранению выявленных недочетов и в ближайшее время приступят к их устранению», — отметил Сергей Мужальских.

Также комиссия посетила тепловую трассу на улице Горького. Подрядчики работают в соответствии с графиком, планируется завершить работы к 1 сентября.

Работы по благоустройству продолжаются. Погодные условия замедляют работу подрядчиков. Тем не менее, большинство работ планируется завершить до осени.

«На проспекте Победы работы идут полным ходом. Завершить проект планируется в ноябре этого года. Мы принимаем все усилия, чтобы закончить работы в этом году. Завершено благоустройство по улице Пушкина, идут работы на улице Андропова, там сделали дренажную систему. В „Зеленом доме“ ремонтируют кровлю, по Губернаторской программе мы делаем там новую детскую площадку», — рассказал глава округа.

Проведение мониторинга содержания территории округа будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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