В Ступине продолжается благоустройство пешеходной зоны проспекта Победы

Завершена планировка территории, установлены бортовые камни, смонтирована камера фонтана, выполняется ее гидроизоляция. В ближайшее время запланировано формирование основания чаши фонтана, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход капитального ремонта проверил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса.

Как отметил руководитель муниципалитета, рабочие смонтировали половину плит и освещение.

«Планируем завершить основную часть работ к концу года. На весну следующего года останутся работы по приведению в порядок торговых объектов, фасадов домов, включая покраску. Также весной планируем установить безопасную прорезиненную основу на детских площадках. Контракт двухгодичный, но мы работаем с опережением сроков», — рассказал Сергей Мужальских.

Продолжаются работы по установке оснований под тротуарную плитку и ее кладка, монтирование освещения, озеленение территории. Планируется высадить 132 лиственных дерева.

Ежедневно на объекте находится более 30 рабочих и пять единиц техники.

Напомним, 2024-м муниципалитет стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках проекта проводится масштабная реконструкция проспекта Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.