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В Ступине обновят территорию у поликлиники и создадут зоны отдыха

В городском округе Ступино продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. В ближайшее время жителей порадует новое место для отдыха, которое появится возле взрослой поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказал заместитель директора МКУ «Управление благоустройства» Василий Рожков, на объекте приступили к демонтажу старого покрытия.

«Выполним комплексное благоустройство этой территории. Заменим покрытие, обустроим центральную зону, установим лавочки и урны, современное освещение, проведем озеленение. Отдельно благоустроим подъезд к станции скорой помощи», — уточнил Василий Рожков.

Работы выполняет подрядная организация «Сириус Артис Групп». Это первый объект компании в Ступино, но организация имеет богатый опыт в благоустройстве общественных пространств по всей Московской области.

Благоустройство по контракту планируется завершить к 10 августа, но подрядчик постарается выполнить работы раньше срока.

Кроме сквера у поликлиники в городе будут благоустроены и другие значимые места.

«Мы также обустраиваем две пешеходные зоны — от улицы Пушкина до проспекта Победы и от улицы Пушкина до улицы Горького, проходящей мимо сквера Полякова. В ближайших планах — установка двух детских игровых площадок», — подытожил Рожков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.