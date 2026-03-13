В Ступине наградили участников СВО и вручили медали

Во встрече приняли участие глава округа Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель совета депутатов Александр Сухачев. Мероприятие открыла вступительная речь главы муниципалитета.

«Сегодня мы встретились с вами, с участниками специальной военной операции, чтобы вручить общественные медали и членские карточки Ассоциации ветеранов СВО. Порядка 1300 жителей нашего округа принимают участие в защите интересов Родины. Сегодня 120 человек состоят в местной Ассоциации ветеранов СВО под руководством Дмитрия Алексеевича Путренко. Эта организация играет важную роль в поддержке наших защитников, помогает им объединяться, участвовать в общественной жизни и передавать свой опыт молодому поколению. Ассоциация проводит уроки мужества, а также организует сбор и доставку гуманитарной помощи в зону СВО», — отметил Сергей Мужальских.

Андрей Голубев подчеркнул важность поддержки военнослужащих после возвращения к мирной жизни.

«Московская областная дума принимает законы, направленные на приоритетное трудоустройство наших героев после демобилизации. При возникновении проблем можно обращаться в фонд «Защитники Отечества» или к нам — окажем содействие. В сложных жизненных ситуациях не стесняйтесь обращаться, предусмотрена и материальная помощь», — сказал Андрей Голубев.

Александр Сухачев сообщил о системной адресной поддержке участников СВО и их семей, а также об отправке гуманитарных грузов.

В ходе встречи 15 военнослужащих получили общественные награды, медали и благодарственные письма главы округа. Участникам также вручили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО для активного взаимодействия с ветеранским сообществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.