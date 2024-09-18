В Ступине ликвидировали лесной пожар

сегодня в 15:31

Накануне в Ступинском участковом лесничестве, в 0,2 км от поселка Белопесоцкий г. о. Ступино, в ходе наземного патрулирования сотрудниками филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» было обнаружено возгорание на площади 0,05 га. Об этом сообщат пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 7 единиц техники и 15 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии из-за сильного ветра площадь увеличилась до 0,06 га. Потребовалось менее 3 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.