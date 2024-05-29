сегодня в 12:20

В Ступине ко Дню города обустроят «народные тропы» и заделают ямы на дорогах

Ко Дню города в Ступине рабочие планируют привести в порядок дороги и дворы, также в планах обустроить «народные тропы» и обновить детские игровые площадки, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В рамках программы «Пешком» в Ступине обустроили 3 «народные тропы». До 15 июля завершат ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах города. Всего по плану нужно отремонтировать 26 тыс. кв. метров. На данный момент выполнено 30% от объема.

Комплексно благоустроено 3 двора. На 8 дворовых территориях проведут ремонт и обустройство асфальтобетонного покрытия на площади 17 967 кв. метров.

До 30 августа на улице Калинина, 44 в Ступине будет модернизирована детская игровая площадка, установленная по губернаторской программе. Планируются работы по замене 5 детских игровых площадок и воркаутов.

Будут также благоустроены общественные территории:

бульвар Победы;

сквер в с. Верзилово;

сквер на пересечении ул. Андропова 58 и ул. Калинина (Новый рынок);

сквер у Дома культуры «Металлург» с пешеходной зоной вдоль ул. Пушкина на участке от ул. Андропова до ул. Горького;

территория перед школой на 825 мест в мкр. Юго-Западный;

пешеходная зона вдоль ул. Андропова на участке от пл. Ленина до ул. Пушкина.

«Активно ведутся благоустроительные мероприятия. Работы по созданию общественных пространств в Ступино должны быть завершены ко Дню города», — сказал глава округа Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.