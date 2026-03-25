В Ступине дорожные службы перешли на летнее содержание дорог

Общая протяженность дорожной сети округа составляет 1 148 километров. К новому сезону подготовили 16 единиц техники, к ручной уборке привлекут 30 рабочих, обеспеченных необходимым инвентарем.

План работ включает уборку смета, мойку и очистку проезжей части и тротуаров, окос травы, содержание дорожных конструкций, водопропускных труб и автопавильонов, а также сбор мусора. По графику областного министерства уборку смета, мойку ограждений и очистку тротуаров завершат до 30 апреля. Дороги промоют в два этапа — к 12 и 30 апреля, остановочные павильоны приведут в порядок, затем их помоют и покрасят до конца месяца.

Особое внимание уделяют ямочному ремонту. Ежедневно проводится инспектирование дорог, организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов и руководителями территориальных отделов. С начала года зарегистрировано 539 ям, устранено 490. Восстановление дорожной разметки планируют начать во второй половине апреля при благоприятной погоде. Контроль за выполнением работ ведется с помощью цифровых систем в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.