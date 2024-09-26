В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие»

Летний сезон проекта «Московское долголетие» завершился в столице. Благодаря теплому сентябрю он длился четыре месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Участники проекта в течение 17 недель каждое утро выходили на «Зарядки долголетия» под руководством профессиональных тренеров и знаменитостей. Всего было проведено 87 тренировок.

Они также посещали различные мероприятия, в том числе фестиваль «Спасская башня», где выступили в составе водного хора. Кроме того, москвичи старшего поколения создавали модные коллекции, катались на каяках и сапбордах.

Помимо этого, участники проекта «Московское долголетие» стали гидами уникального экскурсионного маршрута «Нестарый Арбат», которой открылся в августе. Специально для этого они отучились в «Серебряном университете».

Как отметил Собянин, в этом сезоне были также открыты 14 новых центров московского долголетия. Сейчас в мегаполисе насчитывается 134 таких центра.

Ранее ОК и «Московское долголетие» запустили мастер-классы для старшего поколения. Они будут представлены на различные тематики: кулинария, мод, спорт и т. д.